Требуется выполнить перенос корпоративной почты с Gmail на почту Яндекс. Необходимо перенести все содержимое и настройки, учитывая, что после перехода на G Suite почта стала платной.
Запустить веб-сервер на Linux с нуля
Берем в аренду выделенный сервер. Он чистый, есть полный доступ удаленно.
Нужно поставить туда весь софт по веб-серверу - Nginx, PHP и тп, а также БД - MySql, Mongo, Redis. Плюс комплект секьюрити, SSH и тп.
Nginx настроить на работу с несколькими доменами.
Это первый этап.
Второй этап - залить на сервер дампы файлов и баз и запустить все в работу, совместно с нашими программистами.
Все датели по этапам обсудим в личке.
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