Берем в аренду выделенный сервер. Он чистый, есть полный доступ удаленно.

Нужно поставить туда весь софт по веб-серверу - Nginx, PHP и тп, а также БД - MySql, Mongo, Redis. Плюс комплект секьюрити, SSH и тп.

Nginx настроить на работу с несколькими доменами.

Это первый этап.

Второй этап - залить на сервер дампы файлов и баз и запустить все в работу, совместно с нашими программистами.

Все датели по этапам обсудим в личке.