Запустить веб-сервер на Linux с нуля

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Берем в аренду выделенный сервер. Он чистый, есть полный доступ удаленно.

Нужно поставить туда весь софт по веб-серверу - Nginx, PHP и тп, а также БД - MySql, Mongo, Redis. Плюс комплект секьюрити, SSH и тп.

Nginx настроить на работу с несколькими доменами.

Это первый этап.

Второй этап - залить на сервер дампы файлов и баз и запустить все в работу, совместно с нашими программистами.

Все датели по этапам обсудим в личке.

LinuxMongoDBMySQLNginxPHPRedisНастройка доменовНастройка серверовНастройка баз данных
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