Требуется создание бесплатного десктопного VPN приложения с минимальным функционалом: одна кнопка для включения. Необходимо ограничить скорость до 20 Мбит на пользователя и обеспечить стабильный пинг до 100 мс. Приложение должно работать без конфликтов с антивирусами на протяжении 12-24 часов подключения.
Обновить ip-адреса для SMPT почтовых серверов
Ищем фрилансера с опытом работы с SMTP-серверами (Mailcow, Timeweb, Reg.ru API)
Мы — аутрич-агентство, специализирующееся на email-рассылках. Для развития инфраструктуры ищем специалиста, который поможет нам эффективно управлять почтовыми серверами и решать технические задачи.
Чем предстоит заняться:
Развертывание и настройка SMTP-серверов на хостинге Timeweb с использованием Mailcow.
Создание и управление почтовыми ящиками, настройка DNS-записей (SPF, DKIM, DMARC).
Интеграция с API Reg.ru для регистрации/переноса доменов, управления DNS.
Смена IP-адресов и доменов для минимизации блокировок и улучшения доставляемости писем.
Мониторинг и устранение проблем с доставкой, анализ логов серверов.
Требования:
Опыт работы с SMTP-серверами, почтовыми клиентами (желательно Mailcow).
Знание хостинга Timeweb и API Reg.ru (или готовность быстро разобраться).
Понимание принципов email-доставляемости, методов обхода блокировок (ротация IP, доменов, теплые базы).
Умение настраивать DNS, работать с записями SPF, DKIM, DMARC.
Навыки автоматизации процессов (скрипты, CI/CD — будет плюсом).
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