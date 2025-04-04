Ищем фрилансера с опытом работы с SMTP-серверами (Mailcow, Timeweb, Reg.ru API)

Мы — аутрич-агентство, специализирующееся на email-рассылках. Для развития инфраструктуры ищем специалиста, который поможет нам эффективно управлять почтовыми серверами и решать технические задачи.

Чем предстоит заняться:

Развертывание и настройка SMTP-серверов на хостинге Timeweb с использованием Mailcow.

Создание и управление почтовыми ящиками, настройка DNS-записей (SPF, DKIM, DMARC).

Интеграция с API Reg.ru для регистрации/переноса доменов, управления DNS.

Смена IP-адресов и доменов для минимизации блокировок и улучшения доставляемости писем.

Мониторинг и устранение проблем с доставкой, анализ логов серверов.

Требования:

Опыт работы с SMTP-серверами, почтовыми клиентами (желательно Mailcow).

Знание хостинга Timeweb и API Reg.ru (или готовность быстро разобраться).

Понимание принципов email-доставляемости, методов обхода блокировок (ротация IP, доменов, теплые базы).

Умение настраивать DNS, работать с записями SPF, DKIM, DMARC.

Навыки автоматизации процессов (скрипты, CI/CD — будет плюсом).