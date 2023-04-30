Нужно решить проблему с почтой на TYPO3 Ver. 4.5.8, после переноса на другой хостинг перестала отправлять сообщения через smtp, выдает ошибку.
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- $20SMTPНастройка почтыСистемы управления (CMS)5 заявокОткрыт20 дней назад
Требуется настройка SPF or DKIM почты для домена. <***************@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4010:c08::1a] said: 550-5.7.26 This mail has been blocked because the sender is unauthenticated. 550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF ...SMTPСистемное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Нужно настроить SMTP сервер для отправки рассылок. Сервер пустой - настроить надо с нуля, используя: - email клиент для создания писем (подходящий для больших объемов) - рассыльщик (возможно, mailwizz или другой) - дополнительные ...SMTPЗакрыт2 месяца назад
Приветствую, есть кастомная страница сайта с формой на 17 пунктов(инпуты, несколько чекбоксов, несколько радио, несколько текстареа, файл). Нужно через php или js сделать валидацию. Валидация: required, проверка email и для полей текстареа ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно добавить авторизацию на сайт или просто подтверждение по почте (SMTP )при регистрации / после нее. Сайт модульный написанный на node.js + Java выполнение нужно быстро и качественно,нужен специалист который понимает суть дела, и не будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Нужно добавить почтовый клиент на сайт и связать это с бэк-эндом Ограниченные сроки,требуется квалификацироыанный сотрудник проект написанный на node.js+Java связь желательно в тгВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Нужно показать как настроить отправку E-mail сообщений через Google SMTP. На входе: VPS Hetzner Ubuntu 22.04 NodeJS скрипт который отправляет сообщение [code] [/code]const constmessage = { from: req.body.email, to: process.env.CONTACT_FORM_EMAIL_RECEIVER, subject: req.body.subject, text: req.body.message, html: ...Закрыт5 месяцев назад
- $12
Нам необходимо перевести весь наш сайт на отправку писем через SMTP, а то сейчас письма все приходят в спам. Сделать отправку с определенного почтового ящика, который мы укажем Работаем по постоплате в рубляхБитриксSMTPВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Настроить формы PHP обратной связи, формы сайта. Необходимо чтобы формы отсылали данные на емайл через smtp. Нужен человек, кто хорошо разбирается в php. Есть готовый код и инструкция также. Нужно просто все настроить и прописать ...PHPSMTPВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $10
Необходимо написать ретранслятор SMTP на C#, версия Visual Studio - 2015. Программа должна иметь функционал отправки писем по SSL/TLS/STARTTLS, передачу HTML, не использовать платные API и не попадать в бан провайдерам, проверять буду в ...HTMLSMTPПрикладное ПОнет заявокЗакрытнет даты
Оставляйте ваш Телеграм (сайт на ворпресс)SMTPСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $30
Сайт сделан на фреймворк yii 2. скрипты заявки в наличии Первые 2 пункта задания сделаны на другом моем сайте , можно оттуда будет скопировать часть кода. сайт с такой же структурой и админкой. задание ...YiiSMTPВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Здравствуйте. Нужно сделать SMTP почтовый сервер.SMTPПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $15
https://expertautokool.ee/ Настроить SMTP отправку почты на WordPress в плагине FormCraft (хостинг Timeweb). Либо подключить новый плагин и настроить почту. PS Перестали приходить автоматические ответы клиенту,после регистрации (связанно только с почтой Gmail) Работаем по БС в рублях или по постоплатеВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Привет ребят, сам разработчик но столкнулся с такой проблемой, что Gmail не пропускает отравку с почты по SMTP раньше разрешало делать типо если приложение не надёжно, то в аккаунте можно было разрешить использование таких приложений, ...PythonSMTPПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Создание и развертывание корпоративного почтового сервера. Цель проекта - развернуть корпоративный почтовый сервер, который: [list=1][*]позволит управлять всеми адресами сотрудников внутри организации;[*]создавать почтовые аккаунты для сотрудников;[*]отправлять массовые email-рассылки;[*]защищаться от спама и вирусов;[*]иметь почтовые адреса на ...Закрыт9 месяцев назад
ЗдравствуйтеНуждаемся решении под магенто2 в виде модуля, с помощью которого можно было бы генерировать любое кол-во гифт кодов, которые можно было бы использовать в качестве способа оплаты в магазине. также рассылать ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Дано: [list] [*]Сервер Debian 11 [*]Панель HestiaCP [*]CMS Битрикс [*]Логин и пароль к почте [url=mailto:[email protected]][email protected][/url][/list]Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Всем доброго дня. Необходимо поднять сервер и развернуть там SMTP для отправки массовых маркетинговых рассылок нашим клиентам (у нас большая база зарегистрированных пользователей на сайтах, шлем в сумме более десятка миллионов писем в месяц). Хотим уйти ...SMTPСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад