Внедрить CRM/разработать с 0 или допилить имеющиеся на рынке платформу

Требуется разработка и внедрение CRM системы для организации управления сделок на основе входящих писем от клиентов. В основном коммуникация с заказчиками строится на email переписке, поэтому требуется рабочий почтовый сервер (не такой как в битрикс24, потому что там задержки отправки писем могут достигать 6 часов, что для нас неприемлимо, причем битрикс в курсе данной проблемы более 3 лет, но ничего не хочет с этим делать).

Во вложении схема работы CRM логики.

Оплата от юр лица, договор.

Основные моменты CRM системы:

1) Лиды/сделки видны каждому менеджеру, и у каждого есть возможность забрать себе (переназначить ответственного), или просмотреть внутри сделки переписку, заметки и тд

2) Все лиды/сделки у каждого менеджера в работе которые находятся на одном экране.

3) Письма возможно группировать в сделки на основании не только темы и емайл отправителя, но и на основании уникального номера тикета, присвоенного цепочке писем

4) Возможность распределения новых лидов автоматом между менеджерами, в зависимости от нагрузки и кол-ва текущих сделок в работе

5) Создание отчетов по менеджерам, сделкам, клиентам

6) Справочник контактов: поставщики, заказчики. Автоматическое создание новой сущности справочника из нового лида (если ранее не было этого контакта)

7) Работа в карточке клиента с телефонией (задарма API), а также вотсап смс

8) Открытые линии вайбер, вотсап, телеграм (сейчас на битрикс 24 настроены)

9) Автоматически по емайл и новой теме письма (если тема не используется еще ни в одной из открытых сделок) определять поставщика, и создавать новый лид с подсущностью «работа с текущим заказом»

10) У каждого пользователя CRM своя подпись в почте, но ящик один на всех

11) Логировать время открытия сделки, сколько времени не отправлено письмо заказчику, чтобы это видеть в отчетах, а также для автоматической отправки письма заказчику/поставщику, если от них не поступает долгое время ответ.

12) Ранжирование сделок у менеджера, в зависимости от отвеченных писем, а также от новых клиентов или уже имеющихся давно в справочнике

13) Создание новых лидов из emal, звонков, открытых линий (вайбер, вотсап, телеграм)