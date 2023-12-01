Есть готовый проект проект электронного дневника на Codeigniter+база данных. Требуется доработка нескольких функций. В частности 1)Добавить возможность прикладывать файл к домашнему заданию (есть в коде, но недореализовано разработчиком). ...
Верстка приложения на JavaFX (функционал и макеты имеются)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело.
Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы не умею).
Оплата по факту (можно поэтапно) либо СБР.
Бюджет 15 тыс, обсуждаем, срок до 10.12 включительно (там немного верстки, 5 экранов не сильно различающихся).
Оставляйте портфолио, примеры работ.
Разыскивается front-end разработчик, который умеет разрабатывать приложения на JavaFX.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- умение понимать задачу, доводить работу до конца;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- Java, JavaFX;
- понимание архитектуры приложений и знание JavaFX;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с JavaFX.
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