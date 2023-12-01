Верстка приложения на JavaFX (функционал и макеты имеются)

Имеется приложение на Java и макеты того, как хотелось бы, чтобы оно выглядело.

Требуется сверстать по макетам кроссплатформенное приложение-лаунчер и показать эндпоинты, куда подвязывать функционал (приложение на Java есть, а вот в интерфейсы не умею).

Оплата по факту (можно поэтапно) либо СБР.

Бюджет 15 тыс, обсуждаем, срок до 10.12 включительно (там немного верстки, 5 экранов не сильно различающихся).

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Разыскивается front-end разработчик, который умеет разрабатывать приложения на JavaFX.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- Java, JavaFX;

- понимание архитектуры приложений и знание JavaFX;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с JavaFX.