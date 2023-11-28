С Assigment

Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...
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У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не разбираюсь, поэтому с обьяснением могут возникнуть трудности. В самом коде предстоит реализовать программу, имитирующую работу лифтов в отеле. Есть структура задания и ожидаемая функциональность программы. Вся структура и принципы описаны в PDF файле.
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