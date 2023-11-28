С Assigment

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Прикладное ПОЗакрыт1 заявка5 просмотров
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У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не разбираюсь, поэтому с обьяснением могут возникнуть трудности. В самом коде предстоит реализовать программу, имитирующую работу лифтов в отеле. Есть структура задания и ожидаемая функциональность программы. Вся структура и принципы описаны в PDF файле.

20 дней назад
guest_1701532532263
Казахстан
20 дней в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
20 дней назад
$26
5 дней
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