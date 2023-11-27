Сделать телеграм бот который шлет уведомления в телеграм каналы

ТЗ

У нас есть телеграмм аккаунты, 30-40 штук, в которые приходят уведомления от Бота в виде

Kate send you a new message

Нужно чтоб бот пересылал эти сообщения в один центральный канал:

(Имя Телеграм) пришло новое сообщение от (Имя с сообщения)

Настройки центрального канала:

? Чтоб галочками можно было б выбрать с какого аккаунта, и какому подписчику бота слать уведомления (то есть к примеру есть Вася, и мне нужно чтоб Васе приходили уведомления только с пяти конкретных аккаунтов)