Написать тестовое задание на java

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Маленький микросервис, прикрутить базу типа H2 (чтобы работала при запуске и можно было бы посмотреть работоспособность), написать несколько эндпоинтов и захардкодить секьюрность.

Подробности по запросу.

23 дня назад
Yug_art
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
21 день назад
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