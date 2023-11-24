Починить парсер

Прикладное ПООткрыт4 заявки50 просмотров
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У нас имеется парсер некоторых сайтов. На нашем сервере кода по парсеру нет, но в архиве нашем код есть, его нужно будет найти и разместить на сервере, также починить парсер, чтобы всё шло по тз.

Тз отправлю тем, кто заинтересован

25 дней назад
Валерия
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