У нас имеется парсер некоторых сайтов. На нашем сервере кода по парсеру нет, но в архиве нашем код есть, его нужно будет найти и разместить на сервере, также починить парсер, чтобы всё шло по тз.

Тз отправлю тем, кто заинтересован