Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов

Базы данныхЗакрыт2 заявки21 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов!

Привет! ??

Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ?

Спасибо заранее за твою помощь!

месяц назад
guest_1700139729626
Беларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Мастер Excel (аналитик)

    $5

    Работа разовая, с последующим привлечением (периодически будут изменяться алгоритмы работы). Цель: необходимо будет сравнивать файлы фин.отчётов ВБ с шаблонами отчётов 1С. Обязанности: технические корректировки сравнение файлов ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Коэффициенты

    $15

    так нужны коэффициенты за 2019 по 2023 всех баскидбольных матчей. как должна выглядить база 1 строка названия чемпионата 2 3 строка коэффициенты на команды 4 строка счет матча.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    9 дней назад

  • Легкое задание в Microsoft Access

    $3

    Нужно сделать домашнее задание в Microsoft Access. Это 11-й класс школьной программы. Оплата 100 грн. Плюс со временем будет еще несколько подобных заданий. Готов работать на постоянной основе. Само задание в видео: https://youtu.be/LKHF_xOKMrQ

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Спарсить данные из мобильного приложения

    Задача: сделать так, чтобы данные приложения Poizon ( https://apps.apple.com/app/id1012871328) выгружались в табличку по заданным полям , то есть чтобы переносились названия, цены, описания и тд товаров. (Poizon - маркетплейс) Для общего понимания, хочу сделать ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    11 дней назад

  • Аудит смарт-контрактов

    $3000

    Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Создание простой модели машинного обучения средствами MS Azure

    Требуется: датасет в формате .csv, готовый и рабочий эксперимент Azure ML, презентация с подробными скриншотами эксперимента и с описанием выполняемых действий, оформление не требуется. Данные на усмотрение исполнителя, важно пройти все шаги, указанные ниже. ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Fastreport

    Cделать в fastreport шаблон документа, приложение Бизнес Пак.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    20 дней назад

  • База

    $35

    и так нужна база для футбольных матчей, что нужно? нужно около 300000 матчей со следующими статистическими данными, 1. названия матча год месяц день, владение обеих команд, колличество ударов за матч обеих команд, колличество ударов в ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать базу MySQL

    Есть файл HTML, в нем уже созданы элементы. Нужно создать базу MySQL и файлы которые обеспечат корректное взаимодействие структуры HTML с базой данных. Создать условия авторизации и доступа к базе.  ТЗ в закрепе, фаил HTML отправлю ...

    MySQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    22 дня назад