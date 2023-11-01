и так нужна база для футбольных матчей, что нужно? нужно около 300000 матчей со следующими статистическими данными, 1. названия матча год месяц день, владение обеих команд, колличество ударов за матч обеих команд, колличество ударов в створ обеих команд, колличество атак обеих команд, колличество опасных атак обеих команд, колличество угловых обеих команд, количество штрафных обеих команд, количество желтых карточек обеих команд, погода, а так же коэффициенты букмейкеров на победу хозяев ничью и победу гостей. да данные должны быть либо в эксель либо в текстовом документеи естественно счет матча.