Помощь с SQL запросом

Базы данныхЗавершен5 заявок29 просмотров
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Нужна помощь с написанием SQL запроса.

Условие в файле.

2 месяца назад
Anny_20yo
Анна 
27 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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Выбранный исполнитель
invilso
Артур 
20 летУкраина
год в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
$2
1 день
UAHUSDT
Все быстро и четко. Однозначно рекомендую.
Чудовий замовник, надав одразу в заявці всі необхідні дані.
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