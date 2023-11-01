Помощь с SQL запросом

здравствуйте ищу исполнителя для реализации проекта есть 2 бота с товарами создаными на платформе bot-t.ru . здесь их документация по апи https://docs.google.com/document/d/13-LF7VIycK4MqA... . необходимо их связать с crm системой sendpulse для того что б она ...
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Нужна помощь с написанием SQL запроса.
Условие в файле.
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