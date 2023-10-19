Создание автоматизации Notion+google sheets+telegram bot+CRM sendpulse

здравствуйте ищу исполнителя для реализации проекта

есть 2 бота с товарами создаными на платформе bot-t.ru . здесь их документация по апи https://docs.google.com/document/d/13-LF7VIycK4MqA... .

необходимо их связать с crm системой sendpulse для того что б она собирала информацию о клиентах , ник в тг , id tg , баланс в боте , сумма покупок в боте

история заказов , к-во замен .



так же нам необходимо чтобы в бот тянулись товары с гугл таблицы .



так же есть бот сапорт который хотели б подсоединить

к сожалению не до конца понимаю какую автоматизацию реально сделать из за отсутствия знаний

с радостью бы созвонился и обсудил дополнительные возможности и стоимость проекта