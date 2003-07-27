Доработать opensource AI модель и интегрировать её с TG-ботом

Описание и цель проекта:

Разработка и реализация логики обработки текстовых и табличных файлов (Word, Excel), обучение готовой opensource языковой модели на пользовательских файлах и формирование ответов на вопросы пользователя на основе данных из файлов. MVP продукта создается на основе Telegram-бота, который должен принимать пользовательские файлы, передавать их в модель, передавать пользовательский текстовый вопрос в модель, обрабатывать его и направлять ответ на вопрос пользователю в чат.

Хранение, анализ и обработка будет осуществляться на выделенном ЦОД.



Задачи:

1. Выбрать наиболее релевантную под описанные задачи текстовую opensource языковую модель.

2. Разработать логику (скрипт, сервис и пр.) для обучения AI на пользовательских файлах, анализа их содержания и структуры.

3. Интегрировать прием файлов и формирование ответов с Telegram-ботом.

4. Разработать логику хранения пользовательских данных для обеспечения приватности и безопасности.



Основные конечные продукты:

- Скрипт для до обучения языковой модели

- Функционирующая AI модель интегрированная с Telegram-ботом

- Telegram-бот

- административное приложение (для редактирования логики ответов бота)



Требования к функциональности Telegram-бота?:?

1. Принимать пользовательские файлы, направлять их на бэк (серверную часть).

2. Принимать пользовательский вопрос, направлять его на бэк.

3. Принимать ответ от бэка, направлять его пользователю.

4. Вывод по запросу перечня хранимых данных пользователя.



Требования к функциональности AI модели:

?1. Принимать пользовательские файлы, присваивать им GUID пользователя для идентификации при хранении

2. Обучаться на пользовательских текстовых и табличных файлах (Word, Excel)

3. Обрабатывать пользовательский вопрос, идентифицировать файл, в котором находится требуемая информация, направлять слово/число/строку/абзац/текст, соответствующий ответу на вопрос.

4. Поддерживать (сохранять) логику диалога до 4 уровней



Требования к языку: Русский



Референсы: продукт с похожим функционалом - https://meetcody.ai/