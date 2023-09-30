Помочь удаленно настроить БД MySQL и Unity3D

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Удаленно помочь настроить БД MySQL и связать с Unity, так-же помочь переделать PlayerPrefs и бинарную сериализацию на MySQL

MySQLUnity
2 месяца назад
guest_1697027938715
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад