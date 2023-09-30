Внести правки в Excele

Всем привет!

Стоимость работы 5$, не больше.

У меня есть с чем работать.

ВНИМАНИЕ!!!

НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ОДНОРАЗОВУЮ ТАБЛИЦУ, а постоянно обновляемую (парсер) от новых данных.

ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВИДЕО!!!

https://cloud.mail.ru/public/8Whx/fczaijTxG

Что нужно сделать вкратце:

1. Оформление сделать более читабельным и красивым, чтобы основная (левая) таблица имела вид умной (каждая строчка была отдельной), добавить цветовое интерактивное деление.

2. Добавить сортировку для каждого города.

3. Двойным кликом по числу открываются все заказы (ФИО клиентов)

4. Добавить возможность убрать повторяющихся клиентов галочкой (сделать значения уникальными или общими).

5. Если что, спроси у Дурова, Steklo3

У меня есть два документа:

1. В первом огромный список заказов, там все данные клиентов (карточки клиентов)

В начале карточки написано Фамилия Имя (площадка) Иванов Иван (Авито);

2. Во втором документе список городов и количество заказов с каждого города. Так как я раньше работал только на Авито, то мне этого хватало, сейчас прибавилось ещё и ВК, в будущем будет вайлдбериз, озон и т.д., поэтому мне нужно как-то отделить заказы, чтобы я понимал на конкретной площадке какой город в фаворите.

Работать нужно в документе "Города, актуальные..."

Нужно, чтобы в этом документе поле "город-количество заказов" были для каждой площадки по отдельности.