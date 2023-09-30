Внести правки в Excele

Перенос базы с таблиц Excel в Google aps
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Стоимость работы 5$, не больше.
У меня есть с чем работать.
ВНИМАНИЕ!!!
НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ОДНОРАЗОВУЮ ТАБЛИЦУ, а постоянно обновляемую (парсер) от новых данных.
ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВИДЕО!!!
https://cloud.mail.ru/public/8Whx/fczaijTxG
Что нужно сделать вкратце:
1. Оформление сделать более читабельным и красивым, чтобы основная (левая) таблица имела вид умной (каждая строчка была отдельной), добавить цветовое интерактивное деление.
2. Добавить сортировку для каждого города.
3. Двойным кликом по числу открываются все заказы (ФИО клиентов)
4. Добавить возможность убрать повторяющихся клиентов галочкой (сделать значения уникальными или общими).
5. Если что, спроси у Дурова, Steklo3
У меня есть два документа:
1. В первом огромный список заказов, там все данные клиентов (карточки клиентов)
В начале карточки написано Фамилия Имя (площадка) Иванов Иван (Авито);
2. Во втором документе список городов и количество заказов с каждого города. Так как я раньше работал только на Авито, то мне этого хватало, сейчас прибавилось ещё и ВК, в будущем будет вайлдбериз, озон и т.д., поэтому мне нужно как-то отделить заказы, чтобы я понимал на конкретной площадке какой город в фаворите.
Работать нужно в документе "Города, актуальные..."
Нужно, чтобы в этом документе поле "город-количество заказов" были для каждой площадки по отдельности.
- Похожие заказы
- Базы данных6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Нужно написать проект по учебе. Несложный.Базы данных16 заявокЗакрыт2 месяца назад
Хотим перевести сайт на Друпале на другую CMS Для этого нам необходимо преобразовать имеющуюся БД на SQL в файл CSV по нужному шаблону Предоставим доступ к БД на сервере и шаблон ...Базы данных7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо написать скрипт интеграции базы данных с сервисом почтовой рассылки unisender на php+mysql. Нужно передавать данные о пользователях и их заказах. Нужно чтобы эти данные обновлялись в сервисе unisender раз в день. ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется консультация инженера данных по созданию ETL процессов и хранилища DWH, миграции данных из PostgreSQL в Clickhouse. Стек технологий: Apache Airflow, PostgreSQL, Clickhouse, Яндекс Облако, Docker, Python, Yandex DataLens. Прошу в отклике указать ...Закрыт2 месяца назад
Настройка привязки API прайсов поставщиков интернет-магазин автозапчастей на Laravel framework. Требуется опытный программист, при настройке связи API прайсов поставщиков для мультиязычного интернет-магазина автозапчастей на Laravel framework: работа с модулями импорта и отображение прайсов поставщиков через ...Закрытнет даты
Необходимо залить сервер на VPS. Сделать к нему лаунчер. Привязать сайт и автозагрузку обновлений в лаунчер.Закрытнет даты
- $20
Мы молодой стартап и нуждаемся в помощи учета финансов и наших задачБазы данных8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
интеграция API компания tourvisor Информация о выгрузке справочников расположена в папке XML - поиск туров, файл "Справочники": https://docs.google.com/document/d/1sjwIbOWGkHzZmgYz39TnHEbtlWxvLYJmbKIS1hxBph4. В т. ч. о выгрузке справочника "Список отелей". Папка "XML - поиск ...Закрыт2 месяца назад