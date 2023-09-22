Консультация инженера данных по созданию хранилища DWH и ETL процессов

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Требуется консультация инженера данных по созданию ETL процессов и хранилища DWH, миграции данных из PostgreSQL в Clickhouse.

Стек технологий: Apache Airflow, PostgreSQL, Clickhouse, Яндекс Облако, Docker, Python, Yandex DataLens.

Прошу в отклике указать часовую ставку и ссылку на портфолио GitHub с примерами работ, либо ссылку на рабочий LinkedIn.

3 месяца назад
kirill_petrov
Кирилл 
35 летАрмения
год в сервисе
Был
3 месяца назад
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