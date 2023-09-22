Создание World of Warcraft

Базы данныхЗакрытнет заявокнет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо залить сервер на VPS.

Сделать к нему лаунчер.

Привязать сайт и автозагрузку обновлений в лаунчер.

3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Интеграция API

    $20

    интеграция API компания tourvisor Информация о выгрузке справочников расположена в папке XML - поиск туров, файл "Справочники": https://docs.google.com/document/d/1sjwIbOWGkHzZmgYz39TnHEbtlWxvLYJmbKIS1hxBph4. В т. ч. о выгрузке справочника "Список отелей".   Папка "XML - поиск ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Эксель перенос данных

    $150

    Здравствуйте. Нужно создать 5 видео, где уточняется ,как переносить данные из 5 сайтов на эксель таблицу. Это должны быть данные реального времени, онлайн. Большая просьба - отправлять свой опыт работы в Эксель, желающих на этом ...

    Базы данных1 заявка
    Закрытнет даты

  • Курсовая по базам данных

    Нужно написать курсач по БД + написать прогу на C# с подключением этой БД. Требования высылаю в виде скрина, а тема для БД - сеть магазинов бытовой техники. Кто готов взяться, указываем точную сумму и примерный ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Интеллектуальный анализ данных

    $6

    Вариант 22 СРОЧНО!!! Выполнить лабораторную работу на Jupyter Алгоритм: FPGrowth День недели (поле order_dow таблицы orders): “0” Код департамента (поле department_id таблицы products): ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать лёгкую программу с интерфейсом

    Сразу признаюсь, в тз я не силён. 1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1 2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Парсинг аккаунта в ин-рам

    $50

    Нужно спарсить базу активных подписчиков с Нельзяграм аккаунта (всего 800к подписчиков). Требуемое кол-во - 10 тыс аккаунтов. Результаты в виде ссылок Критерии: - не меньше 200 публикаций - не ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад