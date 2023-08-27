Парсинг аккаунта в ин-рам

$50
Базы данныхЗакрыт3 заявки37 просмотров
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Нужно спарсить базу активных подписчиков с Нельзяграм аккаунта (всего 800к подписчиков). Требуемое кол-во - 10 тыс аккаунтов.
Результаты в виде ссылок
Критерии:

- не меньше 200 публикаций

- не меньше 3 вечных сторис

- ссылка на сайт в профиле

- заполненный профиль

- не меньше 2000 подписчиков

- название аккаунта без цифр
предлагайте сроки выполнения и стоимость(указаны рандомные)
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sweeflow

3 месяца назад
guest_1694260529882
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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