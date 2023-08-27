Парсинг аккаунта в ин-рам

Ціна вказана навмання , тому очікуємо ваші пропозиції) Шукаємо спеціаліста з досвідом впровадженя CRM. Детальніше на співбесіді.
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Нужно спарсить базу активных подписчиков с Нельзяграм аккаунта (всего 800к подписчиков). Требуемое кол-во - 10 тыс аккаунтов.
Результаты в виде ссылок
Критерии:
- не меньше 200 публикаций
- не меньше 3 вечных сторис
- ссылка на сайт в профиле
- заполненный профиль
- не меньше 2000 подписчиков
- название аккаунта без цифр
предлагайте сроки выполнения и стоимость(указаны рандомные)
т
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sweeflow
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