Написать лёгкую программу с интерфейсом

Базы данныхЗакрыт3 заявки71 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сразу признаюсь, в тз я не силён.

1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1

2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ввода, и начинаем пикать сканером barcode это набор цифр который записан заранее в бд, и один пик значит + 1 товар по этому баркоду

3: Информация о наличии, есть вкладка в который можно в поиске найти заранее записанные в бд артикулы и их наличие, фотка №3

4: Вывод товара с наличия, сканировать нужно уже киз, тогда товар выводится с наличия и есть возможность скачать все коды которые я пикнул после старта выгрузки скрин №4

Что такое киз и баркод ?

Баркод это набор цифр заранее присвоенный к определённому предмету

Киз это штрих который в себе имеет набор символов и цифр, он всегда меняется

Как работает сканер?

Нужно нажать на поле ввода и тогда он начнёт с каждым сканированием вводить содержимое кода с и каждый раз с новой строки

либо можно настроить так чтобы всё он забирал во внутр память и после разом вставлял

3 месяца назад
guest_1694361071013
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Парсинг аккаунта в ин-рам

    $50

    Нужно спарсить базу активных подписчиков с Нельзяграм аккаунта (всего 800к подписчиков). Требуемое кол-во - 10 тыс аккаунтов. Результаты в виде ссылок Критерии: - не меньше 200 публикаций - не ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Макрос на ВПР различных ексель файлов в один EXCEL

    $20

    Чтобы проверить адекватность выгруженной потребности к подсортировке товара, необходимо проверить на сколько ли в выгруженном файле адекватная потребность Для этого я делаю сводку по каждому региону, подтягиваю туда данные командой ВПР из разных ексель файлов по продажам, ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать бота

    $25

    Необходимо создать БОТА, который будет запрашивать информацию у другого бота по артикулам и запросам и сгружать информацию в таблицу. Информацию по артикулам и запросам нужно брать из таблицы(ссылка в файле) Брать информацию у бота в ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Проектирование схемы данных БД для бэкенд-разработчика

    Нужно провести аналитику по дизайну макета в Figma и спроектировать схему, которая пойдет к бэк-разработчикам. Если нужна будет еще какая-то информация, то предоставим. Дизайн макет отправлю Вам в ТГ, поэтому не забудь его оставить ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Відмовостійкий кластер postgresql

    Технічне завдання (ТЗ) на перенесення баз даних на віддалений відмовостійкий кластер PostgreSQL Загальний огляд: Метою цього завдання є налаштування кластера для 60+ баз даних. PostgreSQL. Кожна база даних має різний ...

    PostgreSQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад