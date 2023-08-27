Написать лёгкую программу с интерфейсом

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Сразу признаюсь, в тз я не силён.
1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1
2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ввода, и начинаем пикать сканером barcode это набор цифр который записан заранее в бд, и один пик значит + 1 товар по этому баркоду
3: Информация о наличии, есть вкладка в который можно в поиске найти заранее записанные в бд артикулы и их наличие, фотка №3
4: Вывод товара с наличия, сканировать нужно уже киз, тогда товар выводится с наличия и есть возможность скачать все коды которые я пикнул после старта выгрузки скрин №4
Что такое киз и баркод ?
Баркод это набор цифр заранее присвоенный к определённому предмету
Киз это штрих который в себе имеет набор символов и цифр, он всегда меняется
Как работает сканер?
Нужно нажать на поле ввода и тогда он начнёт с каждым сканированием вводить содержимое кода с и каждый раз с новой строки
либо можно настроить так чтобы всё он забирал во внутр память и после разом вставлял
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