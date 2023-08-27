Написать лёгкую программу с интерфейсом

Сразу признаюсь, в тз я не силён.

1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1

2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ввода, и начинаем пикать сканером barcode это набор цифр который записан заранее в бд, и один пик значит + 1 товар по этому баркоду

3: Информация о наличии, есть вкладка в который можно в поиске найти заранее записанные в бд артикулы и их наличие, фотка №3

4: Вывод товара с наличия, сканировать нужно уже киз, тогда товар выводится с наличия и есть возможность скачать все коды которые я пикнул после старта выгрузки скрин №4

Что такое киз и баркод ?

Баркод это набор цифр заранее присвоенный к определённому предмету

Киз это штрих который в себе имеет набор символов и цифр, он всегда меняется

Как работает сканер?

Нужно нажать на поле ввода и тогда он начнёт с каждым сканированием вводить содержимое кода с и каждый раз с новой строки

либо можно настроить так чтобы всё он забирал во внутр память и после разом вставлял