Системное администрирование. Администрирование Linux серверов.
Ключевые навыки:
Администрирование Linux серверов. Администрирование СУБД MySQL, PostgreSQL.
Администрирование веб серверов Apache, Nginx
Python, bash скриптинг.
Написание Telegram-ботов.
Работа с CMS: Wordpress, Joomla, MODX, Drupal, Opencart
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1 из 5
Отзывы заказчиков+1 новый
$10
10 баллов
11 дней назад
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CodeIgniterCSSHTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
6 лет назад
Задание было выполнено быстро и качественно, без лишних вопросов. Спасибо за работу! Рекомендую.
Ответный отзыв
Своевременная оплата, четко поставленная задача
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, помог решить 2 задачи за день.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Корректная постановка задачи и своевременная оплата.
$5
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Выполнил поставленное ТЗ на отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи.
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный парень. Приятно работать
Ответный отзыв
Заказчик произвел оплату в срок. Проблем с пониманием задачи не было