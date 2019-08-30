imukhitdinov

Искандер imukhitdinov

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
5 отзывов
1 новый
Системное администрирование. Администрирование Linux серверов.

Ключевые навыки:

Администрирование Linux серверов. Администрирование СУБД MySQL, PostgreSQL.

Администрирование веб серверов Apache, Nginx

Python, bash скриптинг.

Написание Telegram-ботов.

Работа с CMS: Wordpress, Joomla, MODX, Drupal, Opencart

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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1 из 5

Отзывы заказчиков+1 новый

Solowave
Николай 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
11 дней назад
Установить обновления на сайте
новый отзыв
CodeIgniterCSSHTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
4VIY
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Бета-тестеры для тестирования Телеграм-бота и лендинга
Задание было выполнено быстро и качественно, без лишних вопросов. Спасибо за работу! Рекомендую.
Своевременная оплата, четко поставленная задача
Ответный отзыв
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Восстановить сайт в Вебархива
Отличный исполнитель, помог решить 2 задачи за день.
Отличный заказчик. Корректная постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Исправить на WordPress "Ошибка обновления"
WordPress
Выполнил поставленное ТЗ на отлично! Рекомендую.
Отличный заказчик. Всегда на связи.
Ответный отзыв
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Простейший бот в телеграм
Отличный парень. Приятно работать
Заказчик произвел оплату в срок. Проблем с пониманием задачи не было
Ответный отзыв