ещё вчера работал сайт http://xn-----6kcbbaak1axcd0adee5bndl8bwr6rnb.xn--p1ai/ хотел сделать его копию, но смог только с вебархива, но там не хватает фото и фонов. нужно найти все необходимые фото и настроить на формы мою почту сам сайт в архиве сделать нужно сейчас