shweder

Марат shweder

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
3 из 5
по оценкам фрилансеров
83%
фрилансеров рекомендуют
$31
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реалистичный 3D рендер теплицы

    $13

    Для каталога сайта требуется отрисовать всю продукцию 3d рендерах. Все под одним ракурсом. Все в одном стиле. Все одной цветовой гамме. Для выбора исполнителя на весь каталог, хотим начать с одного товара - ТеплицыСсылка на товар https://mir-slv.ru/teplicy/urozhayka_standart_shirina_3_m_interval_dug_1_m_kombinirovannyy_karkas_25h25_i_20h20.html Все необходимые ...

    HTMLКарточки товаров
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Иллюстрация для принта футболки

    $20

    Нужно нарисоать для иллюстрацию для принта футболки в таком стиле https://www.futbolki.ru/img/small/00/097/00009781_500.jpeg Сама концпеция, что нужно нарисоать вот.  За каждую 10 USD  1. Можно не рисовать круг нужно сделать красиво представлено увеличение денег отрисовать поток движущийся по линии в ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить товары в opencart(10&#8381; за товар)

    Часть товары есть на фото в накладной. Из нее нужно добавить товары из по списку, проставить цены, количество, найти и загрузить фото. Часть товара клиент просто снял на видео. Где показывает сам товар, бренд, модель, ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить товары WordPress

    $20

    Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото дам отдельно по каждому товару Сам сайт [url=http://sultan102.beget.tech/wp-admin]http://sultan102.beget.tech/wp-admin[/url][list][*][*][/list]

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить сайт на wp

    $20

    Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото дам отдельно по каждому товару Сам сайт http://sultan102.beget.tech/wp-admin

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Голосовой аудио ролик для видео 10 сек

    $3

    Текст : Хорошие теплицы - у нас! Низкая цена, быстрая сборка, высокий урожай. Компания Мир, г. Салават, Нариманова 45, телефон и ватсап +79876105655 Нужно под это видео https://www.youtube.com/watch?v=RxvjL7tZuUY

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить изображения в Landing Page

    $10

    ещё вчера работал сайт http://xn-----6kcbbaak1axcd0adee5bndl8bwr6rnb.xn--p1ai/ хотел сделать его копию, но смог только с вебархива, но там не хватает фото и фонов. нужно найти все необходимые фото и настроить на формы мою почту сам сайт в архиве сделать нужно сейчас

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие правки сайта на tilda

    $10

    Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт [url=https://clck.ru/TDgWQ]https://clck.ru/TDgWQ[/url] Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: [url=https://prnt.sc/yxsikg]https://prnt.sc/yxsikg[/url] и [url=https://prnt.sc/yxsmkd]https://prnt.sc/yxsmkd[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url]

    Tilda
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг товаров в csv

    $10

    Подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком "&gt;" Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter сам магазин [url=https://www.planeta-sirius.ru/]https://www.planeta-sirius.ru/[/url] нужные категории на скрине [url=https://prnt.sc/yxthby]https://prnt.sc/yxthby[/url] отклик только от тех кто сейчас ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Мелкие правки сайта на tilda

    $10

    Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт [url=https://clck.ru/TDgWQ]https://clck.ru/TDgWQ[/url] Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: [url=https://prnt.sc/yxsikg]https://prnt.sc/yxsikg[/url] и [url=https://prnt.sc/yxsmkd]https://prnt.sc/yxsmkd[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url]

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
SerhiyT
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$4
9 баллов
2 года назад
Отредактировать Header в Opencart 3
z
55555
Ответный отзыв
vlad_001
Влад 
55 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$3
10 баллов
3 года назад
Наложить текс по верх видео
адекватный заказчик, с грамотным ТЗ, рекомендую
Профи. Быстро и как просили. Без правок
Ответный отзыв
RadikIt0101
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
9 баллов
3 года назад
Мелкие правки сайта на tilda
Хорошо поработали!)
Супер спасибо
Ответный отзыв
WebScrapingRu
Власов 
36 летНидерланды
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Парсинг товаров в csv
Хорошо поработали
настоящий профи
Ответный отзыв
Shezik
Илья 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$6
3 балла
3 года назад
3D рендер теплицы для сайта
Не оплатил заказ
Рекомендую
Ответный отзыв