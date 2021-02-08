Для каталога сайта требуется отрисовать всю продукцию 3d рендерах. Все под одним ракурсом. Все в одном стиле. Все одной цветовой гамме. Для выбора исполнителя на весь каталог, хотим начать с одного товара - ТеплицыСсылка на товар https://mir-slv.ru/teplicy/urozhayka_standart_shirina_3_m_interval_dug_1_m_kombinirovannyy_karkas_25h25_i_20h20.html Все необходимые ...
- $133D-графика12 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Нужно нарисоать для иллюстрацию для принта футболки в таком стиле https://www.futbolki.ru/img/small/00/097/00009781_500.jpeg Сама концпеция, что нужно нарисоать вот. За каждую 10 USD 1. Можно не рисовать круг нужно сделать красиво представлено увеличение денег отрисовать поток движущийся по линии в ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Нужно удалить не ненужных врачей и добавить новых. Фото и фиоОбработка фотографий32 заявкиЗакрыт2 года назад
Часть товары есть на фото в накладной. Из нее нужно добавить товары из по списку, проставить цены, количество, найти и загрузить фото. Часть товара клиент просто снял на видео. Где показывает сам товар, бренд, модель, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото дам отдельно по каждому товару Сам сайт [url=http://sultan102.beget.tech/wp-admin]http://sultan102.beget.tech/wp-admin[/url][list][*][*][/list]Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото дам отдельно по каждому товару Сам сайт http://sultan102.beget.tech/wp-adminНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Добавить новую страницу с прайсом и добавить эту страницу в главное меню. Сайт на wp. Сделать нужно срочноСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Текст : Хорошие теплицы - у нас! Низкая цена, быстрая сборка, высокий урожай. Компания Мир, г. Салават, Нариманова 45, телефон и ватсап +79876105655 Нужно под это видео https://www.youtube.com/watch?v=RxvjL7tZuUYВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $3
видео https://www.youtube.com/watch?v=RxvjL7tZuUY заменить нужно эти элементы https://prnt.sc/119kv8eВидеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
В такой вид как тут https://ufaprom.ru/ Чёрная полоска https://prnt.sc/116yckbHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
ещё вчера работал сайт http://xn-----6kcbbaak1axcd0adee5bndl8bwr6rnb.xn--p1ai/ хотел сделать его копию, но смог только с вебархива, но там не хватает фото и фонов. нужно найти все необходимые фото и настроить на формы мою почту сам сайт в архиве сделать нужно сейчасВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт [url=https://clck.ru/TDgWQ]https://clck.ru/TDgWQ[/url] Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: [url=https://prnt.sc/yxsikg]https://prnt.sc/yxsikg[/url] и [url=https://prnt.sc/yxsmkd]https://prnt.sc/yxsmkd[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url]HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">" Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter сам магазин [url=https://www.planeta-sirius.ru/]https://www.planeta-sirius.ru/[/url] нужные категории на скрине [url=https://prnt.sc/yxthby]https://prnt.sc/yxthby[/url] отклик только от тех кто сейчас ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт [url=https://clck.ru/TDgWQ]https://clck.ru/TDgWQ[/url] Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: [url=https://prnt.sc/yxsikg]https://prnt.sc/yxsikg[/url] и [url=https://prnt.sc/yxsmkd]https://prnt.sc/yxsmkd[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
3D рендер теплицы для сайта сама теплица http://mir-slv.ru/teplicy/urozhayka_standart_shirina_3_m_interval_dug_1_m_kombinirovannyy_karkas_25h25_i_20h203D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Спарсить товары в csv c сайта https://www.planeta-sirius.ru/Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Шаблон уже стоит mark-dev.ru Фотки, логотип и контакты дам. Остальной контент взять от сюда ngc.su Сделать нужно сегодняСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
\ Нужно цветовую схему шаблона подогнать под фирменные цвета клиентаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Установить и настроить модуль СДЭК opencart 3.0 Для ориентировочной рассчета стоимости доставки. Габариты и вес к товарам уже внесены. Договор подписан.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
товар немного https://prnt.sc/tujbhe но с опциями по материалам и цветам https://prnt.sc/tujc2a сделать нужно сейчасНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад