Парсинг товаров в csv

Подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">"

Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter

сам магазин https://www.planeta-sirius.ru/

нужные категории на скрине https://prnt.sc/yxthby

отклик только от тех кто сейчас может приступить