Парсинг товаров в csv

У нас интернет-магазин AR/VR/MR. Ищем разработчиков. Интересует разработка ПО и приложений для обучения с использованием VR/AR, настройка и разработка приложений под индивидуальные запросы. Просьба указать цены/примеры выполняемых работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">"
Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter
сам магазин https://www.planeta-sirius.ru/
нужные категории на скрине https://prnt.sc/yxthby
отклик только от тех кто сейчас может приступить
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