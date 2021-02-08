Отзыв на Wildberries

Здравствуйте, ищу крутого Водпресс разработчика, для того, что бы доработать и привести интернет магазин впорядок. Техническое задание и все подробности отправлю заинтересовавшимся. приступить по возможности нужно сегодня. Оставляйте пожалуйста информацию о себе и опыте работы. Спасибо.