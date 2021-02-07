Настроить модуль Доставки СДЭК на Opencart 2.x

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки1429 просмотров
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Установили модуль доставки товаров СДЭК на движок Opencart 2.x. Но при оформлении заказа не выводится возможность выбора ПВЗ(Пунктов выдачи заказа). Требуется помощь в настройке модуля для правильно работы на сайте

Все подробности в ЛС, Скайп.

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OpenCart
3 года назад
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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