Настроить модуль Доставки СДЭК на Opencart 2.x

Добрый день, требуется внести корректировки в ИМ на базе opencart 3. Подробно задачи указаны в [url=https://docs.google.com/document/d/1oVO0J-lmgI74KAVou-7psgqfxMNMT60JSywhDdNv5W0/edit?usp=sharing]ТЗ по ссылке [/url] Исполнитель: Вы хорошо знаете данную систему, делали/дорабатывали на ней проекты и можете их показать. Не пропадаете и всегда на связи, ...