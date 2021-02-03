Разработка интернет-магазина

Здравствуйте.

Нужно создать интернет-магазин, полный аналог - https://www.kolesa-darom.ru/

Скажите, сколько будет стоить такая разработка? Сколько времени потребуется?

Как будет происходить выбор дизайна сайта - на основе списка готовых шаблонов с последующей доработкой, или это будет индивидуальный дизайн? Опишите процесс работы по этой части, пожалуйста.

Как будут реализованы различные нестандартные функции, например подбор шин и дисков на основе марки и модели авто?

Какие CMS-системы можете посоветовать?