Разработка интернет-магазина

Интернет-магазин, небольшие настройки, необходимо большое количество похожих цветов товаров переправить на один основной. Описание в файле. Пожалуйста, не предлагайте сделать работу, если Вы не очень компетентны или непунктуальны, магазин работает, эксперименты не приветствуются.
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Здравствуйте.
Нужно создать интернет-магазин, полный аналог - https://www.kolesa-darom.ru/
Скажите, сколько будет стоить такая разработка? Сколько времени потребуется?
Как будет происходить выбор дизайна сайта - на основе списка готовых шаблонов с последующей доработкой, или это будет индивидуальный дизайн? Опишите процесс работы по этой части, пожалуйста.
Как будут реализованы различные нестандартные функции, например подбор шин и дисков на основе марки и модели авто?
Какие CMS-системы можете посоветовать?
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