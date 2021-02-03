Разработка интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт20 заявок1632 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно создать интернет-магазин, полный аналог - https://www.kolesa-darom.ru/

Скажите, сколько будет стоить такая разработка? Сколько времени потребуется?

Как будет происходить выбор дизайна сайта - на основе списка готовых шаблонов с последующей доработкой, или это будет индивидуальный дизайн? Опишите процесс работы по этой части, пожалуйста.

Как будут реализованы различные нестандартные функции, например подбор шин и дисков на основе марки и модели авто?

Какие CMS-системы можете посоветовать?

3 года назад
Lo0Ny
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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