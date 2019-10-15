Frontend разработка React

Обо мне:

Привет, я являюсь Frontend разработчиком, работаю на текущий момент человеком лидирующим команду под все сервисы «Сколково»

Мне бы хотелось продолжить свой путь как фрилансера, а если ты хочешь хороший опыт сотрудничества и качественную разработку, пиши, не стесняйся.

Опыт работы:

Мой опыт работы в сфере веб разработки в целом больше 6 лет. В данном профиле ты можешь увидеть чем я занимался раньше, есть даже какое то портфолио. С этих пор все круто поменялось, и я стал углубляться в больше Frontend чем Backend.

Стоимость и порядок работ:

В целом все всегда зависит от сложности проекта. Ставка за час работы у меня $35 (принимаю в рублях)

Если я вам понравился как специалист, мы с вами начинаем разбирать требования по проекту (чтоб я точно все сделал что вы хотите, а вы остались довольны), на этом этапе я трачу не мало времени на оценку, согласование, разбор ТЗ, аналитику задачи, первоначальную архитектуру, поэтому чтоб не было неожиданностью, пишу такие моменты сразу

Далее когда требования полностью понятны, озвучиваю вам свою окончательную оценку, и скидываю ТЗ если оно потребуется. И тут уже можно точно прикинуть сколько денег уйдёт на разработку сервиса который не умрет у вас через пол года из-за плохого кода (которым грешат многие начинающие)

Если всех все устраивает начинаю работать над вашим проектом по требованиям что определили ранее (ТЗ), важным моментом будет являться оплата. Так как я работаю по системе 50/50. 50% суммы оплачиваете сразу, остальные деньги в конце работы.

Ещё тоже важный момент. На этапе согласования требований и разбора всего того что вы хотите, будьте предельно внимательны, потому что потом доработки и новые какие то правки, это отдельное время, которое тоже нужно будет оплатить. И эти новые доработки не должны задерживать основную работу (потому что будем честны всем хочется получить свою зарплату как можно скорее и в срок на который рассчитывать будем мы оба)

Написал даже больше чем планировал, жду нашего сотрудничества, пишите спрашивайте