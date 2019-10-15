zoomplus

Дмитрий Зверев zoomplus

 
27 летРоссия/Екатеринбург
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Frontend разработка React

Обо мне:

Привет, я являюсь Frontend разработчиком, работаю на текущий момент человеком лидирующим команду под все сервисы «Сколково»

Мне бы хотелось продолжить свой путь как фрилансера, а если ты хочешь хороший опыт сотрудничества и качественную разработку, пиши, не стесняйся.

Опыт работы:

Мой опыт работы в сфере веб разработки в целом больше 6 лет. В данном профиле ты можешь увидеть чем я занимался раньше, есть даже какое то портфолио. С этих пор все круто поменялось, и я стал углубляться в больше Frontend чем Backend.

Стоимость и порядок работ:

  • В целом все всегда зависит от сложности проекта. Ставка за час работы у меня $35 (принимаю в рублях)

  • Если я вам понравился как специалист, мы с вами начинаем разбирать требования по проекту (чтоб я точно все сделал что вы хотите, а вы остались довольны), на этом этапе я трачу не мало времени на оценку, согласование, разбор ТЗ, аналитику задачи, первоначальную архитектуру, поэтому чтоб не было неожиданностью, пишу такие моменты сразу

  • Далее когда требования полностью понятны, озвучиваю вам свою окончательную оценку, и скидываю ТЗ если оно потребуется. И тут уже можно точно прикинуть сколько денег уйдёт на разработку сервиса который не умрет у вас через пол года из-за плохого кода (которым грешат многие начинающие)

  • Если всех все устраивает начинаю работать над вашим проектом по требованиям что определили ранее (ТЗ), важным моментом будет являться оплата. Так как я работаю по системе 50/50. 50% суммы оплачиваете сразу, остальные деньги в конце работы.

  • Ещё тоже важный момент. На этапе согласования требований и разбора всего того что вы хотите, будьте предельно внимательны, потому что потом доработки и новые какие то правки, это отдельное время, которое тоже нужно будет оплатить. И эти новые доработки не должны задерживать основную работу (потому что будем честны всем хочется получить свою зарплату как можно скорее и в срок на который рассчитывать будем мы оба)

Написал даже больше чем планировал, жду нашего сотрудничества, пишите спрашивайте

React.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Установка и настройка плагина Boxberry на WP
Дмитрий справился со сложной работой которую не могли решить несколько разработчиков. Очень рекомендую!
Понятная постановка задач, все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
rus2105
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Правки на сайт
Рекомендую!!! Соблюдение сроков, качество и коммуникация на высшем уровне.
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
onesiter
Татьяна 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Реализовать генерацию номера заказа с префиксом
Быстро и качественно выполнил задачу, все время был на связи и помог сформировать тз, так как не знали как лучше реализовать функции проекта. Сама еще не раз к нему обращусь в плане доработки системы Opencart и посоветую знакомым.
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, все задачи были поставлены понятно, постоянно была на связи что позволяло оперативно обсудить некоторые детали, рекомендую!
Ответный отзыв
loop99
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Починить поиск на bitrix
Дмитрий, справился с задачей думающе не просто выполнил, а нашел ошибку и устранил ее, заранее сделал копию. Рекомендую!
Отличный заказчик, понятные задания, вовремя оплачивает, приятно иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Ruslan-M
Руслан 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Скрипт "скрытия" доменного имени
Все сделано качественно, результат полностью соответствует ожиданиям, все нюансы соблюдены! С коммуникацией проблем также не было. Рекомендую исполнителя к сотрудничеству!
Заказчик отличный, по ТЗ всё доступно, понятно. Быстро оплатил работу. Всегда был на связи, в скайпе отвечал быстро. Всё для решения конкретной проблемы по ТЗ предоставил. Рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв