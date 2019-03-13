Скрипт "скрытия" доменного имени

Здравствуйте! Необходимо реализовать следующую вещь: нужен скрипт, который бы смог определить посетителя - это поисковый бот или нет, а также его страну. В зависимости от того, кто этот пользователь - нужно выполнить редирект. Вопрос в том, как лучше отличить поискового бота от иного лица.