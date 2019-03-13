Скрипт "скрытия" доменного имени

$9
Веб-программированиеЗавершен3 заявки212 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо реализовать следующую вещь: нужен скрипт, который бы смог определить посетителя - это поисковый бот или нет, а также его страну. В зависимости от того, кто этот пользователь - нужно выполнить редирект. Вопрос в том, как лучше отличить поискового бота от иного лица.

5 лет назад
Ruslan-M
Руслан 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zoomplus
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$13
1 день
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