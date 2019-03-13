Скрипт "скрытия" доменного имени

1. Авторизация и регистрация пользователя в системе 2. Продается 9 видов игроков, место дилера и директора 3. Запрограммировать посадку за стол купленных игроков, можно купить от 1 до 9 и посадить за стол. При полном заполнении стола ...
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Здравствуйте! Необходимо реализовать следующую вещь: нужен скрипт, который бы смог определить посетителя - это поисковый бот или нет, а также его страну. В зависимости от того, кто этот пользователь - нужно выполнить редирект. Вопрос в том, как лучше отличить поискового бота от иного лица.
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