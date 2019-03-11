Дописать маску для ввода телефона в форме (Wordpress)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок191 просмотр
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Сайт на Elementor Pro (плагин для Wordpress)

Я подключил скрипт для маски ввода номера телефона, на обычных страницах срабатывает нормально https://smartassistance.ru/services/osopo/

Но во всплывашках почему то не пашет. https://smartassistance.ru   

Помогите решить проблему

WordPress
5 лет назад
cleverstas
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Владислав очень быстро реализовал корректную работу маски ввода номера телефона. К тому же убрал ошибки в коде сайта. Все работает как нам и было нужно. Благодарю за помощь! Обязательно буду обращаться еще!)
Сначала Насторожило отсутствие отзывов. Но Станислав оказался крайне адекватным заказчиком! Рекомендую.