Добрый день Илья ,ищу программиста. Сопровождение и развитие сайта go-gomotion.ru. Фреймворк, написанный на языке программирования Ruby. Долгосрочное сотрудничество. Компания работает с 2008г, развиваемся и совершенствуем сайт непрерывно, нужен разработчик готовый оперативно вносить правки по сайту, дорабатывать, ...
Заказать услуги разработчика PhoneGap
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги разработчика PhoneGap на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- PhoneGapRubyCordovaПравки на сайтСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 года назад
Задачи:Доработка функционала проекта по техническому заданиюПеревод проекта с PHP 5 на PHP 7 Основные требования:Знание технологий (2+ года опыта): JavaScript, PHP, gitхотя бы небольшой опыт с AngularJSУмение верстатьОпыт работы с PHP фреймверкамиНеобязательно, но будет плюсом:Опыт работы ...Закрыт2 года назад
- $500
Ранее было сделано PWA-приложение на Vue, почти всё более-менее работало за исключением некоторых мелочей типа отработки кнопки возврата, возвращения в список не в то место, где были и т.п. Сейчас надо его превратить в ...Закрыт2 года назад
Приложение на phonegap (или cordova) используется обычный html и js для построения интерфейса пользователя. Взаимодействие с java происходит по js. В java уже можно писать под android любые вещи по системе плагинов для phonegap. Под phonegap ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Есть исходники игры на html5. Необходимо сконвертировать эту игру в нативный проект для Android Studio (webview не подходит). Можно использовать phonegap или подобные сервисы. Указывайте, пожалуйста, сроки, стоимость и примеры исполненных подобных работ. Спасибо!Закрыт3 года назад
все готово, но ошибки. надо поправить. если есть опыт -не должно быть проблемой :)PhoneGapМобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день. Необходимо разработать информационный портал города. Фронтенд, бэкенд, приложения ios и android. Php+Sql+Ajax+VueJS/ReactJS Cordova/PhoneGap Рассмотрю и другие варианты. Дизайн свой Студии не интересуют. Работаю только с фрилансерами. На портале будет информация о товарах города, телефонный справочник и реклама. Загрузка информации в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен специалист для развития и поддержки мобильных приложений. Использованы след технологии Ionic/Cordova/PhoneGap, проект написан на framework7 на базе платформы cordova и ionic. Необходимо развивать имеющийся функционал, решить сложности с IOS разработкой и создать новый функционал. Имеется ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Задачи: - Разработка backend-a, работы по улучшению админской панели менеджера и самого API проэкта. - Кросс-браузерная и адаптивная верстка фронта для сайта и приложения компании - Поддержка мобильных приложений Требования: - PHP (ООП) от 2 лет - MySQL, веб-сервисы, REST, JSON, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Mobile / Web / Fullstack developer Разработка мобильных приложений для платформ iOS и Android, которое связано с веб сайтом по средствам REST-API Основной язык разработки JS и PHP Сайт написан на фреймверке Yii2 в связке с БД MySQL Мобильные ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть мобильная версия сайта, которую нужно упаковать в WebView приложение на PhoneGap. Нужно предоставить исходник проекта PhoneGap и указать место в проекте, где задаётся URL мобильной версии. Показать как сгенерировать приложения. Некоторые требования к приложению: - Поддержка JavaScript; - ...JavascriptPhoneGapЗакрыт4 года назад
- $8
Есть готовый проект на Phonegap для Android, но в нём перестал работать интернет (ajax запросы и подгрузка картинок). Всё отлично работало, когда целевая версия api была 26, теперь она 29 и интернет отказывается работать, плагин ...Закрыт4 года назад
Необходимо взять бесплатную пустую CMS (в идеале Wordpress) и "завернуть" ее через Phonegap (или подобные) в мобильное приложение — версии для Android и iOS. В приложении должны быть установлены иконки и сплэшскрин Приложение должно уметь посылать ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт4 года назад
Если открывать приложение в браузере то все работает, если же делать build через phonegap то на смартфоне не работают GET POST. Пробовали настраивать конфиг в приложении, указывать заголовки ничего не помогло. В чем может быть проблема?JavascriptApachePhoneGapCordovaМобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Приложение на IONIC или PhoneGap для Android, без сервера тут т3 [url=https://docs.google.com/document/d/17WpNL4SkANHlDmkXtGb6yJtKoA9QMQT_3KspVzyCwgE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/17WpNL4SkANHlDmkXtGb6yJtKoA9QMQT_3KspVzyCwgE/edit?usp=sharing[/url] Антибот = Я не бот с заданием ознакомился! Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно изменить 4 компонента, они легкие очень , дизайн простой. Изменить card view на 3 страницах и изменить дизайн бокового меню Все детали в документе + скриншотыPhoneGapЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужен рабочий пример работы с Admob (вывод и скрытие баннера внизу или сверху программы), комплируемый через платформу Phonegap. Необходим только Android. Можно наверное воспользоваться этой статьей - https://phonegap.com/blog/2016/08/09/appfeel-guest-post/ softnazakaz[собака]bk.ru Оплата договорная.AndroidPhoneGapЗакрыт5 лет назад
Нужно оценить стоимость проекта. Простое мобильное приложение.PhoneGapЗакрыт5 лет назад
Добрый, Требуется создать моб. приложение для тур сайта на Cordova, Phonegap, Ionic или ReactJs Детали в ПМ. С перспектмвой доработки. Спасибо.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сейчас есть три проекта, и на эти три проекта нам нужны - Бекенд разработчик.Django-1.11 на доработки. - Бекенд разработчик В основном PHP, но python/django тоже подойдет чтобы разработать серверную часть, API для мобильного приложения, административный интерфейс.- и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад