Разработка информационного WEB-портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок704 просмотра

Добрый день. Необходимо разработать информационный портал города.

 

Фронтенд, бэкенд, приложения ios и android.

Php+Sql+Ajax+VueJS/ReactJS

Cordova/PhoneGap

Рассмотрю и другие варианты.

 

Дизайн свой

Студии не интересуют. Работаю только с фрилансерами.

На портале будет информация о товарах города, телефонный справочник и реклама. Загрузка информации в справочники из xls-файла. Верстка адаптивная.

AJAXAndroidiOSPHPSQL
5 лет назад
izobov
44 года
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9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
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18 дней назад
5 лет назад
$1250
21 день
Дмитрий выполнил работу на отлично! Всё выполнено в срок и с высочайшим уровнем профессионализма! По завершении данного заказа продолжаем работать дальше.
Очень приятно работать с Дмитрием, детальное ТЗ, дизайн, всегда на связи. Продолжаем работать дальше.

Заявки фрилансеров

Али
 
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gggggu
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