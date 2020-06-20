Не отображаются картинки в Сафари

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Доброго дня!

Сайт сверстан в Элементор, вордпресс

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в Сафари не отображаются некоторые картинки 

например на главной странице https://prazdnikon.ru/ вот так http://joxi.ru/J2bQRkYTGJDK3m

=

например, загружаеется картинка https://prazdnikon.ru/wp-content/uploads/2019/06/xlogo.png

но в итоге она преобразуется в 

https://prazdnikon.ru/wp-content/uploads/2019/06/xlogo.png.pagespeed.ic.Mm11jYhgpu.webp

=

также картинки этой галереи не отображаются вообще в сафари https://prazdnikon.ru/galereja-primer/

=

наш программист уже много что перепробовал и у него не получилось найти плагин отвечающий за это

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В отклике укажите пожвалуйста стоимость и сроки

ElementorWordPress
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PrazdnikON
Андрей 
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