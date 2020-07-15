Нужно спрарсить базу подписчиков 1-го телеграм канала
Нужно поставить верстку на Битрикс
Добрый вечер.
Внедрить нужно только этот функционал и связанные с ним страницы, страницу вёрстки прикрепил.
Этапы работы:
1. Регистрация и
Авторизация, восстановление пароля
2. ЛК
3. Оформление заказа
4. Доставка
5. Публикация и подключение оплат
В тз все описал. сроки до 2-ух недель.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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