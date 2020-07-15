Нужно поставить верстку на Битрикс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки833 просмотра

Добрый вечер.

Внедрить нужно только этот функционал и связанные с ним страницы, страницу вёрстки прикрепил.

Этапы работы:

1. Регистрация и 

Авторизация, восстановление пароля

2. ЛК 

3. Оформление заказа 

4. Доставка 

5. Публикация и подключение оплат

В тз все описал. сроки до 2-ух недель.

5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bohdan12_17
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$300
14 дней
Escrow
Богдан сделал всё на отлично и в срок, хороший специалист.
Отличный заказчик. Легко работать, просто общаться. ТЗ всегда простые, понятные, конкретные. Работы принимает быстро, без задержек и проволочек. Рад, что имел возможность познакомиться. Спасибо.

Заявки фрилансеров

bohdan12_17
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва
5 лет назад