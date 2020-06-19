Внедрить турбо страницы для сайта на WP

Сайт https://vilochniy.ru/ - на Wordpress. Карточки товаров - это записи. Woocommerce не установлен.

Необходимо внедрить турбо страницы под Яндекс. Наш программист сделать этого не может, застрял на этапе формирования YML как раз из-за того, что все построено на записях, а не на вукоммерс.

Очень желательно, чтобы у вас уже был опыт внедрения турбо, вы понимали тонкости, могли бы что-то посоветовать и сделали все максимально эффективно для выдачи Яндекса.

Сроки и цены - в предложения.