Внедрить турбо страницы для сайта на WP

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Завершен1 заявка282 просмотра

Сайт https://vilochniy.ru/ - на Wordpress. Карточки товаров - это записи. Woocommerce не установлен.

Необходимо внедрить турбо страницы под Яндекс. Наш программист сделать этого не может, застрял на этапе формирования YML как раз из-за того, что все построено на записях, а не на вукоммерс.

Очень желательно, чтобы у вас уже был опыт внедрения турбо, вы понимали тонкости, могли бы что-то посоветовать и сделали все максимально эффективно для выдачи Яндекса.

Сроки и цены - в предложения.

WooCommerceWordPress
5 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Внедрены турбо страницы под яндекс на сайт. Отличная работа, понимание сути. Рекомендую!
Моментальная обратная связь и такая же моментальная оплата - идеально! Спасибо за проект, рад был помочь!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад