есть такой сайт https://mozabrick.ru/ (временно сайт закрыт паролем) moz_access 5E0w5X0e -------------------------- Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.
Внести правку в микроразметке на сайте WebAsyst
Внести правку в микроразметке Shema на сайте WebAsyst. Нужно чтобы тег meta name выводил не Наименование товара, а H1.
Выводит
А нужно
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