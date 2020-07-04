есть такой сайт https://mozabrick.ru/ (временно сайт закрыт паролем) moz_access 5E0w5X0e -------------------------- Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.
Интегрировать верстку на фреймворк
Есть готовая верстка сайта
http://test1.brizmanstudio.com/pages.html
Нужно интегрировать ее на фреймворк, cms не подходят.
Все страницы статика кроме каталога продукции и продуктов.
Функций заказа, покупки, корзины не будет.
В админке нужен такой функционал
В админке нужен такой функционал: 1. Каталог продукции ( наполнение / редактирование / удаление ) + переводы 2. Статические страницы ( редактирование контента / редактирование изображений / переводы )3. Настройки админки ( логин и пароль администратора / добавление новых языков )
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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