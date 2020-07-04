Интегрировать верстку на фреймворк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок746 просмотров

Есть готовая верстка сайта

http://test1.brizmanstudio.com/pages.html

Нужно интегрировать ее на фреймворк, cms не подходят.

Все страницы статика кроме каталога продукции и продуктов.

Функций заказа, покупки, корзины не будет.

В админке нужен такой функционал

В админке нужен такой функционал: 1. Каталог продукции ( наполнение / редактирование / удаление ) + переводы 2. Статические страницы ( редактирование контента / редактирование изображений / переводы  )3. Настройки админки ( логин и пароль администратора / добавление новых языков )

5 лет назад
lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wolf91
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$400
7 дней
Все отлично ) Работаем дальше!
Отличный заказчик, четкое ТЗ и оплата без задержек. Работаем.

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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Был
5 лет назад
5 отзывов
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