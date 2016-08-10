Сложные интернет проекты. Интерактивы. Интеграции с соц. сетями. Интеграция с 1С. Качественные Landing Page. Адаптивная верстка. Сайт "под ключ".
Для связи : skype: mogushestvo e-mail: [email protected] тел.: 8-912-768-94-54
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Отзывы заказчиков
$230
8 баллов
9 лет назад
PHP
Задание сделано качественно и очень детально. Все пожелания были учтены. Сроки затянуты, но результат превыше всего.
Ответный отзыв
Проект закрыт успешно. Рекомендую.
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