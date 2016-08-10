Osoro

Александр Osoro

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сложные интернет проекты. Интерактивы. Интеграции с соц. сетями. Интеграция с 1С. Качественные Landing Page. Адаптивная верстка. Сайт "под ключ".

Для связи : skype: mogushestvo e-mail: [email protected] тел.: 8-912-768-94-54

Отзывы заказчиков

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$230
8 баллов
9 лет назад
Сделать граббер для сайта
PHP
Задание сделано качественно и очень детально. Все пожелания были учтены. Сроки затянуты, но результат превыше всего.
Проект закрыт успешно. Рекомендую.
Ответный отзыв
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