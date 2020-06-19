Google Sheets – отображение данных на карте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки585 просмотров

Здравствуйте.

Задача вывести на карте минимальную стоимость услуг (карта РФ) в каждом конкретном районе.

1) Вот пример таблицы, как мы ведем данные. На каждый город – это отдельный лист со своими районами

yadi.sk/i/gosbunppa-5nxw

2) Мы пробывали вывести это на карте

yadi.sk/i/wh_h571CGWqemA

Но столкнулись с 2 проблемами:

- Чтобы добавить новый город нужно создавать отдельный файл и подгружать его, так как читается только 1-ый лист. 

На 5-10 городах это нормально но потом будет сложно.

- Чтобы вывести эти данные на карте таблица должна содержать координаты, что требует переформатировать "наш" вид таблицы в сводную с координатами. 

Все цены выводить не обязательно, можно минимальную. 

На данном этапе необходим хоть какой-то MVP, который будем наращивать дальше. Но на перспективу – переписать и перенести в CRM.

Напишите, если у вас есть опыт или идеи как сделать.

5 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Имран
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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5 лет назад

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