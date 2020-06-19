есть такой сайт https://mozabrick.ru/ (временно сайт закрыт паролем) moz_access 5E0w5X0e -------------------------- Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.
Google Sheets – отображение данных на карте
Здравствуйте.
Задача вывести на карте минимальную стоимость услуг (карта РФ) в каждом конкретном районе.
1) Вот пример таблицы, как мы ведем данные. На каждый город – это отдельный лист со своими районами
2) Мы пробывали вывести это на карте
Но столкнулись с 2 проблемами:
- Чтобы добавить новый город нужно создавать отдельный файл и подгружать его, так как читается только 1-ый лист.
На 5-10 городах это нормально но потом будет сложно.
- Чтобы вывести эти данные на карте таблица должна содержать координаты, что требует переформатировать "наш" вид таблицы в сводную с координатами.
Все цены выводить не обязательно, можно минимальную.
На данном этапе необходим хоть какой-то MVP, который будем наращивать дальше. Но на перспективу – переписать и перенести в CRM.
Напишите, если у вас есть опыт или идеи как сделать.
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