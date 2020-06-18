Сайт по игровым предметам

Разработать сайт на Typescript, Vue.js, Node.js, experess.js по игровым предметам, нужен опытный специалист, который уже делал нечто подобное

Только в таком стеке, который указал. Бюджет от 5000$

Тз и дизайн, верстка имеется уже

Приложите свое портфолио в отклике и напишите почему вам по силам эта задача. И оставьте телеграм