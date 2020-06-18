Суть такая: сначала страница регистрации на мероприятие(это онлайн трансляция). Все регистрируются, данные сохраняются куда-то. Перед трансляцией на сайте появляется кнопка - перейти к трансляции, нажимают, появляется форма - введите почту. Если почта среди зарегистрированных то ...
Сайт по игровым предметам
Разработать сайт на Typescript, Vue.js, Node.js, experess.js по игровым предметам, нужен опытный специалист, который уже делал нечто подобное
Только в таком стеке, который указал. Бюджет от 5000$
Тз и дизайн, верстка имеется уже
Приложите свое портфолио в отклике и напишите почему вам по силам эта задача. И оставьте телеграм
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