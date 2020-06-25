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Реализовать привязку скидки к юзеру на лендинге (по кукам, IP)
Здравствйте!
Нужно реализовать привязку скидки к юзеру на лендинге (по кукам, IP и возможно по email)
Юзер попадает редиректом на лендинг после заполнения опросника и отправки своего email, на этом на лендинге (тильда) предоставляется скидка, если он оплатит в пределах ограниченного времени, напр. в течении 1 часа или до конца суток.
Нужно сделать чтобы после окончания срока скидки при заходе на тот же лендинг человек видел только стандартную цену без скидки, то есть нужно чтобы исчезала акционная цена для конкретного юзера. Нужен соответствующий скрипт и его настроить на конкретном ленде (скину в личку).
Как я понимаю достаточно в Тильде сделать два блока с ценами. А потом скриптом выбирать акционную или обычную цену.
ps, есть proTimer – если он поможет, задача упрощается.
Время на работу – 2-3 часа.
Цену пишите сами.
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