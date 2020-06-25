Разработать web-приложение web push на Laravel

Разработать проект с использованием технологии Web Push Notifications от Google, который будет собирать подписки на рассылку push уведомлений. Проект должен уметь:

1. Авторизация/Восстановить пароль/Регистрация

2. Возможность подключить сайт для сбора токенов к сайту (очень просто)

3. Отправка сообщений

4. Необходимая документация для пользователя

Проект нужно реализовать на framework laravel. Предлагайте свои варианты на чем можно сделать.