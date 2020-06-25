Разработать web-приложение web push на Laravel

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка184 просмотра

Разработать проект с использованием технологии Web Push Notifications от Google, который будет собирать подписки на рассылку push уведомлений. Проект должен уметь:

1. Авторизация/Восстановить пароль/Регистрация

2. Возможность подключить сайт для сбора токенов к сайту (очень просто)

3. Отправка сообщений

4. Необходимая документация для пользователя

Проект нужно реализовать на framework laravel. Предлагайте свои варианты на чем можно сделать.

Laravel
5 лет назад
Snop12
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад
$1300
25 дней
Escrow
Не первый раз сотрудничаю с Дмитрием, и как всегда все выполнено качественно и в срок. Спасибо. Рекомендую Дмитрия как ответственного специалиста.
Евгений, спасибо большое за заказ! Проект был очень интересен, надеюсь он будет вам помогать решать ваши задачи с максимальной производительностью. спасибо еще раз, РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад