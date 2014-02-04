Разработать проект с использованием технологии Web Push Notifications от Google, который будет собирать подписки на рассылку push уведомлений. Проект должен уметь: 1. Авторизация/Восстановить пароль/Регистрация 2. Возможность подключить сайт для сбора токенов к сайту (очень просто) 3. Отправка сообщений 4. ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$1300
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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Отзывы фрилансеров
$1300
10 баллов
4 года назад
Евгений, спасибо большое за заказ! Проект был очень интересен, надеюсь он будет вам помогать решать ваши задачи с максимальной производительностью. спасибо еще раз, РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаю с Дмитрием, и как всегда все выполнено качественно и в срок. Спасибо. Рекомендую Дмитрия как ответственного специалиста.
$1000
10 баллов
4 года назад
Очень интересный заказ, спасибо Евгений. ТЗ поставлено четко что очень помогло быстро разработать плагин. Всегда на связи, оплата моментальная. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Рекомендую. Дмитрий хороший специалист все сделал быстро и профессионально. Спасибо)
$500
10 баллов
5 лет назад
Очень приятно было работать, и надеюсь будем работать дальше. Задача поставлена четко, всегда на связи. Заказчик знает что хочет, прислушивается к мнению разработчика. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Работа была выполнена в срок и в полном объеме. С Дмитрием очень легко было работать, буду обращаться ещё. Спасибо!!!!
$1500
10 баллов
6 лет назад
Все прошло как по мне очень даже отлично. Евгений образец заказчика, с которым всегда приятно иметь дело. Желаю удачи в реализации проектов.
Ответный отзыв
Давид, прекрасный и ответственный исполнитель. Работа была выполнена в срок и так как надо. Если появятся новые задачи, буду обращаться ещё. Спасибо)