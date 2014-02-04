Здравствуйте. Для нашего сайта нужно разработать серверное облако. Другими словами, это подомены на которых будут храниться файлы. Алгоритм плагина: 1. В основном плагине нужно подключать сервера (подомена или другие домена на которых будут лежать файлы на ...