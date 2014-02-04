Snop12

Евгений Snop12

 
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$1300
10 баллов
4 года назад
Разработать web-приложение web push на Laravel
Евгений, спасибо большое за заказ! Проект был очень интересен, надеюсь он будет вам помогать решать ваши задачи с максимальной производительностью. спасибо еще раз, РЕКОМЕНДУЮ!
Не первый раз сотрудничаю с Дмитрием, и как всегда все выполнено качественно и в срок. Спасибо. Рекомендую Дмитрия как ответственного специалиста.
Ответный отзыв
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$1000
10 баллов
4 года назад
Разработать облако из серверов для DLE 14.x
Очень интересный заказ, спасибо Евгений. ТЗ поставлено четко что очень помогло быстро разработать плагин. Всегда на связи, оплата моментальная. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Рекомендую. Дмитрий хороший специалист все сделал быстро и профессионально. Спасибо)
Ответный отзыв
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Модуль для DLE
Очень приятно было работать, и надеюсь будем работать дальше. Задача поставлена четко, всегда на связи. Заказчик знает что хочет, прислушивается к мнению разработчика. Рекомендую!!!
Работа была выполнена в срок и в полном объеме. С Дмитрием очень легко было работать, буду обращаться ещё. Спасибо!!!!
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$1500
10 баллов
6 лет назад
Создать сервис по поиску номера
Все прошло как по мне очень даже отлично. Евгений образец заказчика, с которым всегда приятно иметь дело. Желаю удачи в реализации проектов.
Давид, прекрасный и ответственный исполнитель. Работа была выполнена в срок и так как надо. Если появятся новые задачи, буду обращаться ещё. Спасибо)
Ответный отзыв