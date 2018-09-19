Модуль для DLE

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка306 просмотров

Нужен модуль для вставки рекламы на страницу сайта на DLE, учитывающий фильтрацию по рефереру и другие правила. Описание задание в прикреплённом документе.

DLE
7 лет назад
Snop12
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
7 лет назад
$500
7 дней
Работа была выполнена в срок и в полном объеме. С Дмитрием очень легко было работать, буду обращаться ещё. Спасибо!!!!
Очень приятно было работать, и надеюсь будем работать дальше. Задача поставлена четко, всегда на связи. Заказчик знает что хочет, прислушивается к мнению разработчика. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
7 лет назад