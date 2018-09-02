Необходимо сверстать и натянуть страницу без макета, взять информацию для сайта с других ресурсов (ссылки ниже). Натяжка на Cotonti (просто встроить между шапкой и подвалом - их не надо переделывать). На странице ...
Разработка сайта на Wix
Разработка сайта на Wix тут т3 жду от вас сроки и бюджет https://goo.gl/LJhWCZ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется интернет-магазин работающий на Opencart CMS. Каталог товаров парсится с сайта комуса, ассортимент примерно 12 тыс. позиций, парсинг осуществляется один раз в двое суток. Но последнюю неделю парсинг почему-то не производится вовсе. То ли модуль ...Закрыт7 лет назад
Личный кабинет нужен для заказа запчастейВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравсвуйте! Пишите ,пожалуйста, сроки и стоимость работ за все правки ниже. Во вложении файл с подробными картинками. Доработки по сайту: 1. На всех страницах сайта максимально сузить верхнюю шапку паралакс и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Аналог https://dostup-rutracker.org/ Цена вопроса?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
http://school23nv.ucoz.ru/ в левой колонке опрос "Просим Вас определить режим работы для обучающихся среднего и старшего звена (5-11 классы)" Нужно разобраться с формой для голосования, чтобы на 8.00-14.00 (45 минут урок) было около 2 тысяч голосов.Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Поставил себе на хостинг скрипт системы активной рекламы. Немного косячный. Дело в том, что сайты с http хотят встраиваться в frame, а https нет(вылазит серый экран). Причём встраиваются они только тогда, когда я на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно дописать скрипт. Скрипт для вп. Детали исполнителю. ТЗ исполнителю. Оставляйте свои контакты.Завершен7 лет назад
Добрый день! нужно разместить кнопку Гугл плюс на главной странице сайта оплата договорная сроки 1день ечли все понятно тотподавайте заявку, указывайте минимальную цену и если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен человек, который знает, уже внедрял готовые решения онлайн доски для рисования Эта доска должна вставляться в материалы на движке Joomla3 Пример как это выглядит supercoloring.com/ru/raskraski/zamok-hogvartsa?colore=online# Нужно сказать, показать решения, которые делали, которые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад