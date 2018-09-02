Необходимо сверстать и натянуть страницу без макета, взять информацию для сайта с других ресурсов (ссылки ниже). Натяжка на Cotonti (просто встроить между шапкой и подвалом - их не надо переделывать). На странице ...
Плагины для браузера для зеркал
Аналог https://dostup-rutracker.org/
Цена вопроса?
Заявки фрилансеров
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