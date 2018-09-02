Убрать эффект Wordpress

https://diamondray.ru сайт

На главной есть блок - портфолио. Это виджет отдельного плагина. При перелистывании табов, когда происходит подгрузка проектов - мелькает логотип подгрузчика, что то типо кубика рубика. Вот его нужно убрать. Из настроек это сделать не получается, нужно вырезать из кода.