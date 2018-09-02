&#128073; Iframe для Для Гугл Формы на сайт.

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Закрыт5 заявок187 просмотров

Добрый день!

Заказы на сайте оформляются через Гугл форму. Нажимая на кнопку Оформить заказ - пользователь переходит с сайта на сайт гугла (google forms)

Хочу на сайте на отдельной странице создать iframe google формы

оплата - в $

сроки - 1-2 дня

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров