Нужно написать ТЗ для системы авто-прозвонов

Уважаемые разработчики!

Нужна помощь в написании ТЗ для будущего исполнителя этого заказа.

Вот что мы хотим:

1. Чтобы по событиям на сайте, клиенту звонила система и выдавала текст, в котором, в зависимости от клиента и его ситуации, должны меняться составляющие - дата, стоимость, название продукта и т.д.

2. Чтобы у разработки была возможность подключения в будущем к нейросети на базе майрософт азуре для управления этим скриптом. Что нейросеть будет делать -мы знаем в общих чертах, но это скорее условие, а не необходимость разработать.

Так как мы предприниматели, мы не можем технически свое пожелание изложить. От вас мы хотели бы:

1. Чтобы вы нас распросили о том, чего мы хотим.

2. Поняли

3. Предложили вариант на базе чего такую вещь можно сделать

4. Написали бы разработчику ТЗ - что конкретно должно быть сделано

Со своей стороны предоставим ответы как на вопросы технические (ну там на чем разработан сайт , какая база данных и т.д.), так и функциональные - когда и что конкретно скрипт должен делать.