Требуется следующее: -кроссбраузерность -мультиязычность в зависимости от языка браузера -отображение картинок и цвета на странице в зависимости от языка браузера и страны юзера. девайса -интеграция ява скрипта пуш уведомлений -эмуляция ...
Нужно написать ТЗ для системы авто-прозвонов
Уважаемые разработчики!
Нужна помощь в написании ТЗ для будущего исполнителя этого заказа.
Вот что мы хотим:
1. Чтобы по событиям на сайте, клиенту звонила система и выдавала текст, в котором, в зависимости от клиента и его ситуации, должны меняться составляющие - дата, стоимость, название продукта и т.д.
2. Чтобы у разработки была возможность подключения в будущем к нейросети на базе майрософт азуре для управления этим скриптом. Что нейросеть будет делать -мы знаем в общих чертах, но это скорее условие, а не необходимость разработать.
Так как мы предприниматели, мы не можем технически свое пожелание изложить. От вас мы хотели бы:
1. Чтобы вы нас распросили о том, чего мы хотим.
2. Поняли
3. Предложили вариант на базе чего такую вещь можно сделать
4. Написали бы разработчику ТЗ - что конкретно должно быть сделано
Со своей стороны предоставим ответы как на вопросы технические (ну там на чем разработан сайт , какая база данных и т.д.), так и функциональные - когда и что конкретно скрипт должен делать.
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