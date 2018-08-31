Система управления лендингом

Требуется следующее:

-кроссбраузерность

-мультиязычность в зависимости от языка браузера

-отображение картинок и цвета на странице в зависимости от языка браузера и страны юзера. девайса

-интеграция ява скрипта пуш уведомлений

-эмуляция мультиязычного онлайн чата ( есть на гитхабе похожее)

-для каждой страны может проигрываться различный звуковой сигнал на странице (или дефолтный)

-эмуляция нотификации нового сообщения со звуковым сигналом ( для каждой страны свой сигнал или дефолтный)

-алерты на странице на нужном языке о новых покупках (эмуляция)

-изменение цвета страницы и кнопок в зависимости от гео

-вставка кастомных js для определенной страны или языка браузера (или для всех)

Управление всем этим должно производится через админку лендинга

Я захожу в конкретный лендинг и указываю, что для страны Казахстан нужно подключить чат с языком русским, цвет страницы лендинга черный, картинка 1, картинка 2, текст 1, текст 2, текст 3, цвет кнопки, включить звуковые нотификации с нужным звуком(загружаем wav файл), на андроид выключить нотификации о покупках, добавить кастомный java script для Казахстанского лендинга и т.п.

Код должен быть написан таким образом, чтобы лендинг мог отображаться на сотне доменов одновременно( ну по сути - это просто писать относительные пути в коде)

Скорей всего в будущем будет с десяток различных лендингов и поэтому нужно учесть этот момент при создании админки: и будет так заходишь на страницу нажимаешь "добавить лендинг" выбираешь шаблон лендинга( который должен быть до этого правильно размечен, сверстан и загружен в нужную папку) и подгружается дефолтный шаблон. Заполняешь дефолтные данные. Далее если нужны настройки по странам и девайсам создаешь в этой ветке все доп настройки