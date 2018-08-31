Нужно написать парсер google.com и alexa.com по определенным критериям. ТЗ вышлю по запросу.
Нужно внести правку в LMS, по аналогии
В нашей системе обучения есть тесты, тесты состоят из разных типов вопросов с вариантами ответов. В нескольких типах вопросов баллы назначаются за каждый вариант ответа. А нужно переделать, чтобы балл назначался за весь вопрос в целом.
Нужно сделать, чтобы в типах вопросов "Положение последовательности" (answerType=18) и "Вычисление перетягиванием"(answerType=19) считался балл за весь вопрос целиком, а не за сумму правильных вариантов. Вобщем сделать так, как в answerType=14. Тоесть, в системе есть образец типа вопроса где все считается как надо. Нужно просто сделать(переделать) по аналогии.
Заявки фрилансеров
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