Нужно внести правку в LMS, по аналогии

В нашей системе обучения есть тесты, тесты состоят из разных типов вопросов с вариантами ответов. В нескольких типах вопросов баллы назначаются за каждый вариант ответа. А нужно переделать, чтобы балл назначался за весь вопрос в целом.

Нужно сделать, чтобы в типах вопросов "Положение последовательности" (answerType=18) и "Вычисление перетягиванием"(answerType=19) считался балл за весь вопрос целиком, а не за сумму правильных вариантов. Вобщем сделать так, как в answerType=14. Тоесть, в системе есть образец типа вопроса где все считается как надо. Нужно просто сделать(переделать) по аналогии.